Пушков рассказал, как Трамп может напоследок насолить врагам

Действующий президент США Дональд Трамп, перед тем, как покинуть Белый дом, мог бы помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому по обвинению в одной из крупнейших в истории Америки краже секретных данных грозит до 175 лет заключения.

Действующий президент США Дональд Трамп, перед тем, как покинуть Белый дом, мог бы помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому по обвинению в одной из крупнейших в истории Америки краже секретных данных грозит до 175 лет тюремного заключения.

Об этом в пятницу, 18 декабря, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя идею политического обозревателя Такера Карлсона с американского телеканала Fox News.

Ранее Карлсон в авторское передаче Tucker Carlson Tonight предложил уходящему с поста президента США в январе 2021 года Дональду Трампу напоследок помиловать Ассанжа. При этом в СМИ появилась информация о том, что действующий США президент якобы действительно склоняется к этой мысли.

«Если Трамп хочет насолить своим врагам, то он может принять решение помиловать Ассанжа. Его ненавидит Хиллари Клинтон и многие демократы. Это для Трампа — достаточное основание», — написал по этому поводу Пушков в личном Telegram-канале.

Тем более, отметил сенатор, что принять решение о помиловании Ассанжа Трампу, с учетом сложившейся в США атмосферы, будет гораздо проще, чем помиловать Эдварда Сноудена.

Также Пушков отметил, что Дональд Трамп уже перестал сдерживаться и начал играть по своим правилам. Например, он уже объявил, что не придет на инаугурацию своего соперника по ноябрьским президентским выборам Джо Байдена, и даже попытался испортить церемонию вступления в должность 46-го президента США.

«А все потому, что он не принадлежит к единой американской элите с ее условными различиями, которые не мешают Обамам обниматься с Бушами, а Бушам с Клинтонами, — отмечает Пушков. — Трамп – аутсайдер, взорвавший эту элиту. За это его ненавидели и по сути отстранили от власти через "демократические выборы"».

Но Трамп не согласен признавать свое поражение и жаждет мести. А вместе с действующим президентом мести требуют и его сторонники-республиканцы, - заключает сенатор.

Напомним, австралийский журналист Джулиан Ассанж на протяжении семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования британских и американских властей. Но в апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено отказал Ассанжу в дипломатической защите, после чего сотрудники Скотланд-Ярда арестовали основателя WikiLeaks прямо в здании посольства.

В настоящее время Ассанж находится в заключении в Великобритании, но Соединенные Штаты Америки добиваются его экстрадиции, чтобы он предстал перед американским судом и ответил по 17 пунктам обвинения. В частности, Ассанжа обвиняют в шпионаже и в заговоре с целью компьютерного взлома.

Основанием для этих обвинений стала публикация на созданном Ассанжем сайте WikiLeaks тысяч секретных документов о военных преступлениях, совершенных войсками США в Афганистане и Ираке.