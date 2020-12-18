Пушков рассказал, как Трамп может напоследок насолить врагам
Действующий президент США Дональд Трамп, перед тем, как покинуть Белый дом, мог бы помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому по обвинению в одной из крупнейших в истории Америки краже секретных данных грозит до 175 лет тюремного заключения.
Об этом в пятницу, 18 декабря, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя идею политического обозревателя Такера Карлсона с американского телеканала Fox News.
Ранее Карлсон в авторское передаче Tucker Carlson Tonight предложил уходящему с поста президента США в январе 2021 года Дональду Трампу напоследок помиловать Ассанжа. При этом в СМИ появилась информация о том, что действующий США президент якобы действительно склоняется к этой мысли.
«Если Трамп хочет насолить своим врагам, то он может принять решение помиловать Ассанжа. Его ненавидит Хиллари Клинтон и многие демократы. Это для Трампа — достаточное основание», — написал по этому поводу Пушков в личном Telegram-канале.
Тем более, отметил сенатор, что принять решение о помиловании Ассанжа Трампу, с учетом сложившейся в США атмосферы, будет гораздо проще, чем помиловать Эдварда Сноудена.
Также Пушков отметил, что Дональд Трамп уже перестал сдерживаться и начал играть по своим правилам. Например, он уже объявил, что не придет на инаугурацию своего соперника по ноябрьским президентским выборам Джо Байдена, и даже попытался испортить церемонию вступления в должность 46-го президента США.
«А все потому, что он не принадлежит к единой американской элите с ее условными различиями, которые не мешают Обамам обниматься с Бушами, а Бушам с Клинтонами, — отмечает Пушков. — Трамп – аутсайдер, взорвавший эту элиту. За это его ненавидели и по сути отстранили от власти через "демократические выборы"».
Но Трамп не согласен признавать свое поражение и жаждет мести. А вместе с действующим президентом мести требуют и его сторонники-республиканцы, - заключает сенатор.
Напомним, австралийский журналист Джулиан Ассанж на протяжении семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования британских и американских властей. Но в апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено отказал Ассанжу в дипломатической защите, после чего сотрудники Скотланд-Ярда арестовали основателя WikiLeaks прямо в здании посольства.
В настоящее время Ассанж находится в заключении в Великобритании, но Соединенные Штаты Америки добиваются его экстрадиции, чтобы он предстал перед американским судом и ответил по 17 пунктам обвинения. В частности, Ассанжа обвиняют в шпионаже и в заговоре с целью компьютерного взлома.
Основанием для этих обвинений стала публикация на созданном Ассанжем сайте WikiLeaks тысяч секретных документов о военных преступлениях, совершенных войсками США в Афганистане и Ираке.