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20:48   18 Декабря 2020
Общество

Депутат Тимофеева призвала писать больше хороших новостей о России

Депутат Тимофеева призвала писать больше хороших новостей о России

Заместитель председателя Госдумы РФ, журналистка Ольга Тимофеева считает, что хорошие новости заряжают общество позитивом и помогают преодолеть трудности.

СМИ чаще всего публикуют негативную информацию, отметила Тимофеева в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии Федерального агентства новостей «Хорошие новости России». Депутат считает важным, чтобы в потоке новостей были и хорошие, которые будут вносить в жизнь хотя бы немножко позитива.

Россиян необходимо информировать об успехах и достижениях, уверена она. Нужно сообщать, как люди борются с болезнями и побеждают их, а также о новых разработках и о достижениях детей и пожилых граждан. Тимофеева выразила благодарность организаторам премии "Хорошие новости России".

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#новости #тимофеева #позитив

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