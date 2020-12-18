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20:43   18 Декабря 2020
Общество

Петербург от снега очищают более 900 машин и 1,2 тысячи дворников

Петербург от снега очищают более 900 машин и 1,2 тысячи дворников

Снег в Петербурге идет с раннего утра. Дорожные службы еще ночью начали обрабатывать тропинки и дороги солевыми растворами и песко-соляной смесью

Северную столицу сейчас убирают 918 машин и 1 217 тыс. дворников. Сотрудники служб были готовы к обильным осадкам. Во дворах убирают снег 6374 работника и 469 машин спецтехники.

Снегопад может продлиться весь день, поэтому дорожные предприятия организовали дежурства. Водителей и пешеходов просят быть аккуратными на дороге.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в акции "Дерево желаний". Губернатор рассказал, что все пожелания детей будут переданы Деду Морозу.

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#петербург #уборка #снег

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