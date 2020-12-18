20:43 18 Декабря 2020Общество
Петербург от снега очищают более 900 машин и 1,2 тысячи дворников
Снег в Петербурге идет с раннего утра. Дорожные службы еще ночью начали обрабатывать тропинки и дороги солевыми растворами и песко-соляной смесью
Снег в Петербурге идет с раннего утра. Дорожные службы еще ночью начали обрабатывать тропинки и дороги солевыми растворами и песко-соляной смесью
Северную столицу сейчас убирают 918 машин и 1 217 тыс. дворников. Сотрудники служб были готовы к обильным осадкам. Во дворах убирают снег 6374 работника и 469 машин спецтехники.
Снегопад может продлиться весь день, поэтому дорожные предприятия организовали дежурства. Водителей и пешеходов просят быть аккуратными на дороге.
Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в акции "Дерево желаний". Губернатор рассказал, что все пожелания детей будут переданы Деду Морозу.