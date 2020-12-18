Полицейского-вымогателя задержали в Петербурге после двух лет поисков

Правоохранители задержали находящегося в розыске бывшего полицейского, которого подозревают в мошеннических действиях.

Правоохранители задержали находящегося в розыске бывшего полицейского, которого подозревают в мошеннических действиях.

Экс-оперуполномоченный вместе с подельником — подполковником полиции из центра по противодействию экстремизму — вымогал у петербуржца 3 млн рублей за то, чтобы мужчину не посадили в тюрьму. Одного преступника удалось задержать, а его напарник скрывался от стражей порядка в течение двух лет, сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Бывшего коллегу объявили в международный розыск, но задержать его удалось только в 2020 году. В отношении вымогателя возбуждено уголовное дело статьям 30 и 159 УК РФ о мошенничестве.