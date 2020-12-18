Американское СМИ узнало о планах Трампа помиловать нескольких человек

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать нескольких граждан страны, сообщило американское СМИ.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует помиловать нескольких граждан страны, сообщило американское СМИ.

Американский новостной сайт Axios со ссылкой на источник и ряд адвокатов сообщил, что пока неизвестно, кто войдет в перечень помилованных президентом США.

Портал уточняет, что действующий сенатор Соединенных Штатов Рэнд Пол накануне призвал американского лидера помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Ранее некоторые советники главы США сообщили, что Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.