Лавров: Россия всегда открыта к диалогу с Украиной

Российская сторона всегда открыта к серьезному диалогу с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова министра иностранных дел Украины об отсутствии контактов.

Российская сторона всегда открыта к серьезному диалогу с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова министра иностранных дел Украины об отсутствии контактов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что испытывает обиду из-за нежелания своего российского коллеги контактировать. Перед этим украинский министр рассказал, что запрашивал телефонный разговор с Лавровым для обсуждения инцидента на линии соприкосновения противоборствующих сил в Донбассе.

В ответ на это российский министр подчеркнул, что, если у Кулебы возникнет желание всерьез обсудить с ним конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минский соглашений, договоренностей "нормандской четверки" или двусторонних отношений России и Украины, то он всегда открыт к такому диалогу.

"К сожалению, пока такого желания мы не видим", — добавил Сергей Лавров.

Он также поделился мнением, что вопросы, касающиеся инцидентов на линии соприкосновения в Донбассе, Киеву следует решать напрямую с ДНР и ЛНР, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Вместо этого украинская сторона пытается политизировать ситуацию, используя Россию вместе с Германией и Францией как посредников, подытожил глава российского МИД.