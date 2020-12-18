Германия и РФ обсудили вопрос совместного производства вакцины от COVID-19

Министры здравоохранения России и Германии Михаил Мурашко и Йенс Шпан провели телефонный разговор по поводу совместного производства вакцины от коронавируса в Европе.

Министры здравоохранения России и Германии Михаил Мурашко и Йенс Шпан провели телефонный разговор по поводу совместного производства вакцины от коронавируса в Европе.

Звонок состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе разговора российский министр рассказал подробно об эффективности российских вакцин. Также он проинформировал своего коллегу о существовании специальной онлайн платформы, где можно найти информацию о вакцинированных лицах. Шпан в свою очередь заявил о готовности сотрудничать с Россией. В ближайшее время немецкие и российские эксперты проведут переговоры по поводу поиска ресурсов для совместного производства.