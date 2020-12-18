Лавров рассказал, как США препятствовали назначению нового представителя ООН по Ливии

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о дестабилизирующей роли России в Ливии и искажении действий США при назначении спецпосланника ООН по Ливии лишены оснований.

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о дестабилизирующей роли России в Ливии и искажении действий США при назначении спецпосланника ООН по Ливии лишены оснований.

Неспособность нынешней администрации Белого дома к диалогу по поводу беспокоящих вопросов превратилась в привычку огульно обвинять всех, чьи действия и мнения не нравятся Вашингтону, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Глава российской дипломатии отметил, что американские политики и союзники США прибегают к публичным заявлениям, лишенных фактических оснований, чтобы превратить их в международную повестку дня.

Если же говорить о назначении нового спецпредставителя ООН по Ливии, то Лавров напомнил, что именно Вашингтон отвергал все разумные предложения целый год. Больше всех заинтересованный в ликвидации очага напряженности в Ливии Африканский союз дважды предлагал кандидатуры, которые знакомы с местными реалиями, но обе они были отвергнуты Вашингтоном. Эта история, по словам Лаврова известна всему миру.

Главное же, что напомнил глава МИД РФ, заключается в том, что именно НАТО вопреки резолюции ООН в 2011 году совершили акт военной агрессии против Ливии, уничтожив государственность этой страны. Отсюда и тянутся все проблемы Ливии, которые очень трудно решаются.