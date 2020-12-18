Байден утвердил коренного жителя США на один из постов в будущем кабинете

Избранный президент США Джо Байден подтвердил часть кандидатур, которые выдвигали в его будущий кабинет.

Избранный президент США Джо Байден подтвердил часть кандидатур, которые выдвигали в его будущий кабинет.

О претендентах ранее сообщали в местных СМИ. Одним из них стал бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Ее выдвинули в министры энергетики. Представитель коренной национальности, конгрессвумен Дебра Холанд, станет главой министерства внутренних дел. Американское ведомство отвечает за вопросы землепользования.

На пост главы Агентства по охране окружающей среды выдвинули Майкла Ригана. Брэнда Мэллори может занять должность председателя совета по качеству политики в области окружающей среды. Байден также анонсировал кандидатуру национального советника по климату. Им может стать Джина Маккарти.

Кандидатуры должен утвердить местный сенат. Их рассмотрение начнут не раньше конца января.