Коронавирус стал причиной закрытия границы Азербайджана с Россией

Азербайджанское посольство в Москве объявило о закрытии сухопутной границы с РФ до 1 марта 2021 года.

Азербайджанское посольство в Москве объявило о закрытии сухопутной границы с РФ до 1 марта 2021 года.

Такие меры в посольстве объяснили ростом заболеваемости COVID-19 в обеих странах и "строгих карантинных мерах" в республике. Кроме того, дипломаты призвали азербайджанцев воздержаться от поездок в Дагестан для пересечения границы.

"Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", — заявили в посольстве.

По данным оперштаба при правительстве Азербайджана, в четверг было зафиксировано 191,46 тыс. подтвержденных случаев коронавируса.