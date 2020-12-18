20:01 18 Декабря 2020Общество
Первый российский электромобиль презентовали ученые Петербурга
Государственный политехнический университет в Санкт-Петербурге продемонстрировал первый электромобиль КАМА-1, который разработали в России.
Государственный политехнический университет в Санкт-Петербурге продемонстрировал первый электромобиль КАМА-1, который разработали в России.
Электромобиль подготовили к серийному выпуску не предприятием, а силами университета, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города посетил презентацию новинки.
Промышленный образец электромобиля удалось создать за два года. Финансирование выделило Министерство науки и высшего образования РФ. Разработка является значительным вкладом в укрепление статуса Северной столицы как инновационного центра страны, подчеркнул градоначальник.