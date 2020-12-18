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20:01   18 Декабря 2020
Общество

Первый российский электромобиль презентовали ученые Петербурга

Первый российский электромобиль презентовали ученые Петербурга

Государственный политехнический университет в Санкт-Петербурге продемонстрировал первый электромобиль КАМА-1, который разработали в России.

Электромобиль подготовили к серийному выпуску не предприятием, а силами университета, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города посетил презентацию новинки.

Промышленный образец электромобиля удалось создать за два года. Финансирование выделило Министерство науки и высшего образования РФ. Разработка является значительным вкладом в укрепление статуса Северной столицы как инновационного центра страны, подчеркнул градоначальник.

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#петербург #электромобиль #беглов

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