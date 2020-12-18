МО РФ получит от "Северной верфи" более 10 новых боевых кораблей

Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге.

Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, "Северная верфь" поставит по контракту шесть фрегатов проекта 22350, пять корветов проектов 20380, 20385 и 200386, а также корабли тылового обеспечения проекта 23120. Помимо этого, Криворучко заслушал доклад о госиспытаниях корвета "Гремящий", который будет передан ВМФ РФ в текущем году, и строительстве судна "Всеволод Бобров".