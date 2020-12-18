19:59 18 Декабря 2020Армия
МО РФ получит от "Северной верфи" более 10 новых боевых кораблей
Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге.
Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге.
Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, "Северная верфь" поставит по контракту шесть фрегатов проекта 22350, пять корветов проектов 20380, 20385 и 200386, а также корабли тылового обеспечения проекта 23120. Помимо этого, Криворучко заслушал доклад о госиспытаниях корвета "Гремящий", который будет передан ВМФ РФ в текущем году, и строительстве судна "Всеволод Бобров".
"Предприятие соблюдает все сроки проведения государственных испытаний по сдаточным заказам, работы проводятся в соответствии с установленным графиками", — заявил заместитель министра обороны России.