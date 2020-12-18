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19:59   18 Декабря 2020
Армия

МО РФ получит от "Северной верфи" более 10 новых боевых кораблей

МО РФ получит от "Северной верфи" более 10 новых боевых кораблей

Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, "Северная верфь" поставит по контракту шесть фрегатов проекта 22350, пять корветов проектов 20380, 20385 и 200386, а также корабли тылового обеспечения проекта 23120. Помимо этого, Криворучко заслушал доклад о госиспытаниях корвета "Гремящий", который будет передан ВМФ РФ в текущем году, и строительстве судна "Всеволод Бобров".

"Предприятие соблюдает все сроки проведения государственных испытаний по сдаточным заказам, работы проводятся в соответствии с установленным графиками", — заявил заместитель министра обороны России.

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#корабли #вмф рф #"Северная верфь"

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