Ношение масок в здании парламента Петербурга стало поводом для скандала

Скандал из-за соблюдения масочного режима продолжается в правительстве Санкт-Петербурга. Недопонимание между депутатами возникло после призыва Андрея Анохина носить защитные маски.

Скандал из-за соблюдения масочного режима продолжается в правительстве Санкт-Петербурга. Недопонимание между депутатами возникло после призыва Андрея Анохина носить защитные маски.

По словам Антохина, в Санкт-Петербурге наблюдается сложная обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас особенно важно своим примером мотивировать горожан использовать средства индивидуальной защиты. Однако в день заседания городского парламента председатель Вячеслав Макаров и два его заместителя — Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев — игнорировали данное требование, сообщило Федеральное агентство новостей.

Соловьев объяснил свою позицию по этому поводу тем, что он уже переболел коронавирусом и может ходить без маски. Однако Анохин обратил внимание своего коллеги на то, что постановление главного санитарного врача России гласит о необходимости ношения масок в общественных местах. Эту норму обязаны исполнять все, подытожил депутат.