Экс-депутат Рады Журавко поздравил молдаван с возвращением русского языка

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сделал обращение к гражданам Молдавии.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сделал обращение к гражданам Молдавии.

Политик поздравил жителей государства с официальным возвращением русского языка. Такое заявление он сделал на фоне подписанного действующим президентом Молдавии Игорем Додоном закона, который вернул русскому языку статус языка межнационального общения.

Этот закон действовал на территории Молдавии в течение нескольких десятилетий. Однако Конституционный суд принял решение о том, что этот закон устарел. Журавко также выразил надежду, что следующий украинский лидер отменит все спорные решения нынешних властей.