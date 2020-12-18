Объем выдачи потребкредитов в России сократился на четверть

Банки России в январе–ноябре 2020 года выдали 13,07 млн потребкредитов, что на 26,2% меньше, чем в 2019 году, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Банки России в январе–ноябре 2020 года выдали 13,07 млн потребкредитов, что на 26,2% меньше, чем в 2019 году, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

При этом в ноябре текущего года выдача снизилась на 21,5% в годовом выражении — до 1,26 млн потребкредитов.

"Банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании", — отметил гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.

Самое большое количсетво выданных потребкредитов в ноябре зафиксировано в Краснодарском крае — 48,1 тыс., Москве — 64,2 тыс., Московской области — 55,5 тыс.

Снижение выдачи потребительских кредитов наблюдалось во всех регионах Российской Федерации. Наибольшее падение числа выданных потребкредитов в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксировано в Приморском крае, Ростовской и Свердловской областях.