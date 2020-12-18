19:38 18 Декабря 2020Спорт
Хоккеисты Израиля и ОАЭ впервые провели матч в Дубае
Профессиональные хоккейные команды Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов провели историческую встречу в Дубае.
Профессиональные хоккейные команды Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов провели историческую встречу в Дубае
Перед матчем к игрокам обратился комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн и президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Они приветствовали хоккеистов и выразили надежду, что в будущем команды обязательно не раз встретятся на льду. По итогам матча израильтяне из "Бат-Ям" победили "Дубай Кэмелс" со счетом 9:6.
Отметим, что наставником "Бат-Яма" является Евгений Гусин, бывший глава Федерации хоккея Израиля. В течение 15 лет он был бессменным вратарем сборной Израиля.