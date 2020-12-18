Пьяный сибиряк воткнул нож в сердце матери за упреки об убитом отце

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 74-летней матери во время ссоры в городе Лангепас.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 74-летней матери во время ссоры в городе Лангепас.

В дежурную часть полиции позвонил сибиряк, сообщивший о смерти женщины. Прибывшие на место происшествия правоохранители и врачи скорой помощи установили, что произошло убийство. Подозреваемого в преступлении 47-летнего сына погибшей задержали. Выяснилось, что мужчина более десяти лет назад аналогичным образом расправился с другим родственником, сообщает ФАН.

В день убийства мужчина также употреблял алкоголь. Мать стала упрекать сына и напомнила, что в таком же состоянии убил отца. Во время ссоры сибиряк и воткнул нож в сердце матери. По данному факту возбуждено уголовное дело.