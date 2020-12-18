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19:25   18 Декабря 2020
Общество

Moderna утилизировала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Moderna утилизировала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Американская компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз своей вакцины от коронавируса. Причиной этого стала проблема с фильтрацией, которая обнаружена во время производства.

Советник правительства США по вакцинам Монсеф Слауи рассказал, что проблема возникла во время финальных этапов производства препарата от COVID-19.

Несмотря на данную ситуацию, организация сможет произвести 20 млн доз, которые запланированы на этот месяц. Также компания намерена выполнить план и изготовить для США в первом квартале 2021 года от 85 до 100 млн доз.

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#вакцина #коронавирус #moderna

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