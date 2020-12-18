Moderna утилизировала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Американская компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз своей вакцины от коронавируса. Причиной этого стала проблема с фильтрацией, которая обнаружена во время производства.

Американская компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз своей вакцины от коронавируса. Причиной этого стала проблема с фильтрацией, которая обнаружена во время производства.

Советник правительства США по вакцинам Монсеф Слауи рассказал, что проблема возникла во время финальных этапов производства препарата от COVID-19.

Несмотря на данную ситуацию, организация сможет произвести 20 млн доз, которые запланированы на этот месяц. Также компания намерена выполнить план и изготовить для США в первом квартале 2021 года от 85 до 100 млн доз.