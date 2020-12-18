19:24 18 Декабря 2020Политика
Бывший президент США решил привиться от коронавируса в возрасте 96 лет
Экс-президент США Джимми Картер решил получить вакцину от коронавирусной инфекции, когда она станет для него доступна, сообщили в неправительственной организации "Центр Картера".
Экс-президент США Джимми Картер решил получить вакцину от коронавирусной инфекции, когда она станет для него доступна, сообщили в неправительственной организации "Центр Картера".
Как отмечается в тексте сообщения, он выразил намерение привиться от COVID-19 после консультации с врачами.
Картер является самым возрастным из живущих бывших американских лидеров. Он возглавлял Соединенные Штаты с 1977 по 1981 год.
Ранее о готовности вакцинироваться от коронавируса заявили экс-главы Белого дома Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама. Они рассчитывают, что их пример поможет жителям США принять решение о получении прививки.