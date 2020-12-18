Винный эксперт назвал напиток, вызывающий самое сильное похмелье

Сомелье Марко Кастеланелли рассказал, употребление какого алкогольного напитка чревато самыми тяжелыми последствиями на утро.

Сомелье Марко Кастеланелли рассказал, употребление какого алкогольного напитка чревато самыми тяжелыми последствиями на утро.

Таким непростым напитком эксперт считает просекко. По словам Кастеланелли, уже после двух бокалов напитка человеку гарантирована сильная головная боль. Профессиональным мнением поделилось издание Tyla.

Сомелье отметил, что в случае с просекко "все дело в волшебных пузырьках". Напиток содержит пузырьки углекислого газа, которые помогают алкоголю быстрее попадать в кровь.

"Из-за этих пузырьков вы можете довольно быстро почувствовать себя одурманенным и так же быстро опьянеть", — пояснил Кастеланелли.

Сомелье предложил несколько приемов, которые позволят насладиться напитком и не страдать на следующий день. Эксперт советует пить просекко натощак, медленно и на каждый бокал алкоголя выпивать один стакан воды. Это поможет организму избежать обезвоживания.