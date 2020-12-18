Погребинский рассказал о судьбе судей РФ, на которых завели дело на Украине

Служба безопасности Украины снова объявила в международный розыск судей Конституционного суда России.

Служба безопасности Украины снова объявила в международный розыск судей Конституционного суда России. Их Киев подозревает в «посягательстве на территориальную целостность Украины» из-за договора о присоединении Крыма и Севастополя к РФ, одобренного юристами в 2014 году.

СБУ попросила Шевченковский районный суд Киева о заочном аресте «подозреваемых», но там отказали из-за отсутствия доказательств международного розыска российских судей по каналам Интерпола.

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» подчеркнул, что не компетентен в этом юридическом вопросе, но все же сделал предположение о последствиях заведенного на Украине дела в отношении судей КС РФ.

«Если даже какие-то мягкие меры будут, — например, они будут ограничены в возможностях выезжать за границу, — это будет проблема действительно. Но я не знаю, возможны ли такие санкции по отношению к этим людям», — отметил Погребинский.

Ранее юрист-международник Дмитрий Романенко оценил возможности украинских спецслужб и киевского суда в деле против судей КС РФ. По словам специалиста, это «бесперспективно», а сотрудничество Киева с Интерполом по этому абсолютно политическому вопросу исключено.