Аналитик Погребинский предположил, что Путин не верит в Нормандский формат

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал отношение главы РФ Владимира Путин к руководству Украины.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал отношение главы РФ Владимира Путин к руководству Украины.

По его мнению, в Кремле уже сформировали негативное мнение о действующем президенте Украины Владимире Зеленском. Москва уже не считает, что в "нормандском формате" удастся добиться договоренностей касательно урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Погребинский обосновал свою позицию тем, что большая часть членов правящей фракции "Слуга народа" попала в российский санкционный список. Однако Кремль до сих пор официально не отказался от работы в "нормандском формате", подытожил аналитик.