19:11 18 Декабря 2020Политика
Аналитик Погребинский предположил, что Путин не верит в Нормандский формат
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал отношение главы РФ Владимира Путин к руководству Украины.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал отношение главы РФ Владимира Путин к руководству Украины.
По его мнению, в Кремле уже сформировали негативное мнение о действующем президенте Украины Владимире Зеленском. Москва уже не считает, что в "нормандском формате" удастся добиться договоренностей касательно урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Погребинский обосновал свою позицию тем, что большая часть членов правящей фракции "Слуга народа" попала в российский санкционный список. Однако Кремль до сих пор официально не отказался от работы в "нормандском формате", подытожил аналитик.