Ученые назвали дым от лесных пожаров переносчиком инфекций

Дым от лесных пожаров оказался еще одним путем распространения опасных инфекций. Микробы и грибы могут выживать в большом количестве дымных шлейфов.

Дым от лесных пожаров оказался еще одним путем распространения опасных инфекций. Микробы и грибы могут выживать в большом количестве дымных шлейфов.

Живые организмы из почвы могут провоцировать у человека инфекции. Они оказались способны перемещаться вместе с дымом. Авторы исследования призывают органы здравоохранения более тщательно следить за лесными пожарами.

Дым также может быть опасен для человека из-за содержания твердых частиц. Микроскопические элементы сажи могут стать раздражителями, вызывающими респираторные заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ученые только начинают раскрывать масштабы инфекционной угрозы от дыма. В ходе исследований специалисты выявили более 900 разных типов бактерий и 100 уникальных грибов.