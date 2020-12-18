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19:00   18 Декабря 2020
Наука

Ученые назвали дым от лесных пожаров переносчиком инфекций

Ученые назвали дым от лесных пожаров переносчиком инфекций

Дым от лесных пожаров оказался еще одним путем распространения опасных инфекций. Микробы и грибы могут выживать в большом количестве дымных шлейфов.

Живые организмы из почвы могут провоцировать у человека инфекции. Они оказались способны перемещаться вместе с дымом. Авторы исследования призывают органы здравоохранения более тщательно следить за лесными пожарами.

Дым также может быть опасен для человека из-за содержания твердых частиц. Микроскопические элементы сажи могут стать раздражителями, вызывающими респираторные заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ученые только начинают раскрывать масштабы инфекционной угрозы от дыма. В ходе исследований специалисты выявили более 900 разных типов бактерий и 100 уникальных грибов.

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#инфекция #дым #лесные пожары

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