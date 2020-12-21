О дивный новый мир или Как США копирует цензуру Третьего рейха

Рассказываем о растущих тоталитарных тенденциях в западном обществе, феминизме, BLM, пропаганде ЛГБТ, а также об увольнениях за инакомыслие.

Дискриминация людей, несогласных с агрессивной пропагандой ЛГБТ, радикального феминизма и BLM, обретает системный характер. Людей самых разных профессий увольняют за инакомыслие, травят в соцсетях и СМИ, привлекают к уголовной ответственности. Все туже затягивается удавка идеологической цензуры. Пропаганда ЛГБТ, феминизма и BLM становится всеобъемлющей. Более того, Запад не собирается погибать в одиночку, и агрессивно экспортирует новые ценности в Россию.

Но можно ли говорить о растущих тоталитарных тенденциях в западном обществе?

Признаки тоталитарного общества на основе эмпирического сравнения сталинского СССР, нацистской Германии и фашистской Италии были выделены Карлом Фридрихом и Збигневом Бжезинским в труде «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956 г.). Вот ключевые из них:

Каждый из этих признаков мы подробно проанализируем в цикле наших статей. В этом выпуске мы рассмотрим идеологическую цензуру.

Свобода слова — одно из фундаментальных прав человека. Она является необходимым условием для поддержания демократии и предотвращает злоупотребления со стороны власти. Общественная огласка способна разрушить карьеру политика, уличенного в коррупции, и уничтожить бизнес миллиардера, совершившего преступление против самого последнего бедняка.

Как вы уже заметили, свобода слова — очень неудобная штука для истеблишмента. Но что же сделать, чтобы ее отменить? Лучший способ – это ввести цензуру. Но как? Народ ведь взбунтуется. Тогда западные политические и экономические элиты решили проспонсировать идеологическую накачку населения, чтобы народ сам потребовал ввести цензуру.

За последние десятилетия была проделана большая пропагандистская работа. Годами через массмедиа и систему образования людям внушали, что главное в мире — это права ЛГБТ, что чернокожие и женщины угнетены, и что все они должны бороться за свои права. В результате сторонников леволиберальных движений (феминизма, ЛГБТ, BLM) стало намного больше за последние годы, и многие из этих движений значительно радикализировались. Они стали требовать запрета на высказывание мыслей своих противников.

И речь тут далеко не только о нацистах. Сегодня в стан «нетолерантых» были записаны родители, которые выступают против смены пола детей; учителя, отказывающиеся пропагандировать ЛГБТ-идеологию на уроках; писатели и режиссеры, не включающие в произведения персонажей-геев. «Нетолерантными» отныне являются даже сами ЛГБТ и феминистки, которые выступают против участия в женских соревнованиях мужчин-трансгендеров.

Истеблишмент добился желаемого результата. Теперь часть социума требует отмены свободы слова для другой его части. И так как границы «нетолератного» крайне размыты, в «гомофобии», «расизме» и «сексизме» можно обвинить буквально любого неугодного властям человека. И на основании этого заткнуть ему рот.

22 июля социальная сеть Twitter объявила, что принимает «решительные меры» против движения QAnon, которое распространяет информацию о педофилии в рядах Демократической партии. Представитель компании заявил, что соцсеть уже заблокировала около 7000 страниц, всего же кампания Twitter затронет 150 тысяч аккаунтов.

Сложно себе представить, чтобы в КНДР или даже в нацистской Германии всего за несколько месяцев закрыли 150 000 изданий. Twitter в масштабах установленной им цензуры превзошел самые тоталитарные страны в истории. А все потому что эта соцсеть находится в руках лиц, продвигающих Демократическую партию и современные либеральные движения.

Консервативный президент-республиканец Дональд Трамп, выступающий против абортов, антифашистов и BLM, стал костью в горле всех влиятельных либералов в США и не только. Поэтому Twitter неоднократно удалял посты президента. 5 августа этого года соцсеть заблокировала аккаунт избирательной кампании Трампа, а 14 октября Twitter ограничил доступ к странице пресс-секретаря Белого дома. Видеостриминговый сервис Twitch пошел еще дальше, забанив официальный аккаунт самого президента, якобы из-за «оскорбительного поведения».

Трампу и его сторонниками уже даже не стесняются закрывать рты за критику его политических оппонентов-демократов. В середине октября Facebook и Twitter ограничили доступ к материалам о коррупционной деятельности Байдена на Украине. Соцсети удаляли статью The New York Times с расследованием денежных махинаций семьи Байденов.

На выборах в США 2020 года мы можем наблюдать отнюдь недемократичные методы, казалось бы, Демократической партии. Многочисленные свидетельства фальсификаций в пользу кандидата в президенты США Джо Байдена в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане шокировали мировую общественность.

В ночь на 6 ноября Трамп выступил с заявлением, в котором обещал представить доказательства фальсификаций на выборах и отправиться с ними в суды. Главные американские телеканалы — MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC — прервали трансляцию его выступления, обвинив во лжи. А в официальном заявлении ОБСЕ указали, что высказывания Трампа по поводу фальсификаций «ослабляют доверие общества к государственным институтам».

Золотое правило СМИ: если в стране запугивают журналистов, то в ней явно не все в порядке со свободой слова. Мало кто из американских журналистов сталкивался с давлением столь часто, как ведущие консервативного канала Fox News. В ноябре 2018 года все в том же Twitter была распространена информация об адресе проживания ведущего Такера Карлсона.

7 ноября группировка антифашистов окружила его дом и начала акцию устрашения. У Карлсона четверо детей, но на момент в доме находилась только жена. Демонстранты кричали: «Мы знаем, где ты спишь», и требовали от журналиста проваливать из города. Активисты изрисовали спреем машину, дверь и подъездную дорожку во дворе.

Также в Twitter были распространены адреса других консервативных журналистов: Энн Колтер, Шона Хэннити, Ниля Пателя, а также Бакли Карлсона, брата Такера. А в июле 2020 года газета The New York Times дала задание политическому активисту Мюррею Карпентеру написать статью, в которой разоблачалось бы новое место проживания семьи Карлсона.

Напомним, Такеру Карлсону и другим журналистам FoxNews леволибералы объявили «рекламный бойкот». Выражается он в том, что компании воздерживаются от любой рекламы во время их программ.

А в октябре 2018-го ведущая канала NBC Мегин Келли была уволена только за то, что усомнилась в недопустимости грима «блэкфейс». Журналистка вспомнила о том, что в период ее детства использование «блэкфейс» в костюме для Хэллоуина не считалось чем-то оскорбительным. Не спасло журналистку даже то, что она является ярой противницей Трампа.

Вот еще один красноречивый пример притеснения свободы прессы в США. Узнав о планах властей штата Вермонт включить в водительские права третий вариант при выборе пола, исполнительный редактор The Burlington Free Press Денис Финли назвал происходящее «еще одним шагом к апокалипсису». 8 января 2018 года за это высказывание его уволили.

В ноябре 2019 года произошло одно примечательное происшествие. Профессор Торонтского университета Джордан Петерсон записал видеообращение, в котором выступил против закона, обязывающего использовать гендерно-нейтральные местоимения.

«Есть разница между словами, которые нельзя говорить, и словами, которые вы обязаны говорить. Я считаю, что все выдуманные местоимения — это неологизмы радикальных политкорректных авторитаристов… Я очень давно изучаю авторитаризм — уже 40 лет, и он всегда начинался с попыток контролировать лингвистическую и идеологическую территорию людей», — заявил профессор.

Эти слова вызвали резонанс в канадском обществе: одни поддержали преподавателя, другие — обвинили в трансфобии, начали травлю и измазали дверь его кабинета клеем. После этого большая группа людей ворвалась в аудиторию, где он проводил лекцию о свободе слова, и начала громко скандировать: «Трансфобный кусок дерьма!». Демонстранты принесли с собой ложки, металлические трубки, громкоговорители, свистки и использовали их, чтобы заглушить профессора. «Дайте ему говорить!», – кричали студенты, пытаясь защитить преподавателя.

Профессор Петерсон не растерялся: он взял микрофон и продолжил лекцию. По словам профессора, всех других участников обсуждения запугали, чтобы они не пришли на занятие. «Нас никак не лишить возможности говорить», – заявил Петерсон. Тогда демонстранты закрыли профессора транспарантом с надписью «Никакой свободы для ненавистных речей!». Эта надпись и действия демонстрантов в точности подтверждают слова преподавателя об авторитаризме.

Профессор попросил студентов, пришедших его послушать, выйти на улицу и продолжить беседу там. Во дворе университета студенты обступили профессора, не давая протестующим пройти внутрь круга, пока Петерсон произносил свою речь:

«Не позволяйте собой помыкать и не позволяйте людям подвергать вас идеологической обработке… Идите в библиотеку и читайте великих людей, пишите, чтобы вы учились думать».

Немаловажным проявлением идеологической цензуры стала блокировка Twitter без объяснения причины официального аккаунта правительства Венгрии.

«Кажется, что наступил этот прекрасный новый мир, в котором технологические гиганты заставляют молчать тех, кто придерживается других точек зрения», – прокомментировал это событие представитель венгерского кабмина Золтан Ковач.

Венгрия — очень консервативная страна. Большая часть населения голосует за правые партии. Тот политический вектор, который ведет венгерское правительство (жесткий контроль над миграцией, запрет на преподавание гендерных дисциплин в университетах) одобряется народом. Блокировка официальной страницы Правительства Венгрии — это выпад в сторону нации.

В дополнение к теме идеологической цензуры напомним о блокировке на YouTube консервативного российского телеканала «Царьград» 28 июля этого года. Причем, блокировка эта — без возможности восстановления. А в конце июля Facebook и Twitter удалили официальные аккаунты президента-консерватора Бразилии Жаира Болсонару и страницы 12-ти его сторонников.

С людьми и организациями «меньшей значимости» тоталирантные цензоры и вовсе не церемонятся. В Германии 11 декабря этого года суд назначил 70-летнему пенсионеру штраф в 13 тыс евро за пост в Facebook, в котором была изображена вереница мигрантов с подписью:

«Наплыв муравьев не остановить возведением стен, для этого необходимо убрать мед с открытого доступа».

Адвокат настаивал на том, что данный пост представляет собой критику политического курса правительства, а его подзащитный, как и все граждане, имеет право на свободу слова, но судья посчитал, что пенсионер оскорбил тем самым всех беженцев и назначил весомый денежный штраф.

Новости о том, что очередного пользователя Facebook, Twitter или Twitch заблокировали по абсурдным обвинениям в гомофобии, трансфобии или расизме появляются каждую неделю, если не каждый день. Вот последняя из таких новостей: Twitch заблокировал российского стримера SilverName из-за того, что модераторам послышалось запретное слово во фразе «Ну еще дуплет собери ПЕРЕДО мной».

Тоталитаризм леволиберального дискурса не обошел и Россию. В середине августа администрация соцсети «ВКонтакте» объявила о введении новых правил: теперь пользователям будут закрывать рты за так называемые «гомофобию» и «трансфобию». Десятки антиЛГБТ-сообществ были заблокированы в первый же день введения новых ограничений свободы слова.

Блокировка в соцсетях в последние годы стала серьезной репрессивной мерой. В наше время у значительной части населения развитых стран психологи могут диагностировать зависимость от социальных сетей. Современного человека, по сути, посадили на наркотик и, если он идет против системы, ему угрожают лишением дозы.

Примечательно, что некоторые из представленных выше новостей российские СМИ не удостоили совершенно никаким вниманием. Но о проявлениях идеологической цензуры нельзя молчать. О них просто необходимо говорить, пока у нас не отняли такую возможность.