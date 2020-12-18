НАТО оцифрует асов. Чем ответит Россия на новейшие истребители Запада

Разработка истребителей шестого поколения США и Великобритании опирается на цифровые технологии. У России уже есть «Охотник» за виртуальными асами.

Братья Райт совершили первый удачный полет на аэроплане «Флайер» 117 лет назад. Это произошло 17 декабря 1903 года близ местечка Килл-Девил-Хилл (США, штат Северная Каролина). Машина с бензиновым двигателем на 12 лошадиных сил продержалась в воздухе 12 секунд, в течение которых на высоте около трех метров преодолела расстояние 39 метров. В тот же день было совершено еще три полета. В последнем Уилбер Райт пролетел свыше четверти километра за 59 секунд.

За 117 лет авиация прошла путь феноменального прогресса. В наши дни авиаконструкторы активно разрабатывают истребители шестого поколения — гиперскоростные, ультраманевренные, сверхскрытные и невероятно эффективные в бою. Новая область авиастроения породила очередной виток гонки вооружений. Есть ли у России шансы выйти из нее победительницей, и какие самолеты мы сможем наблюдать на небе в ближайшие несколько лет, выясняла «Политика Сегодня».

Истребители шестого поколения в США

NGAD (Next-Generation Air Dominance) — совместный проект ВВС США и авиастроительных компаний Америки по созданию истребителя шестого поколения. Первый летный образец был спроектирован полностью с помощью цифровых технологий. Работы по программе NGAD остаются засекреченными. Участники разработки прототипа, стоимость проекта и дата начала испытаний неизвестны.

В ноябре 2013 года исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) выпустила запрос о предоставлении информации для создания лазерного оружия для истребителей шестого поколения в 2030-х годах.

15 сентября 2020 года Уилл Ропер, глава отдела закупок ВВС США, выступая с докладом на виртуальной конференции Air, Space & Cyber Association Air Force Association, заявил:

«NGAD прямо сейчас проектирует, собирает, тестирует в цифровом мире, исследует то, что потребовало бы времени и денег, чтобы дождаться результатов в реальном мире. NGAD зашла так далеко, что полномасштабный летный демонстратор уже летал в физическом мире. Это побило множество рекордов».

Европейские разработки

BAE Systems Tempest — совместный проект по созданию истребителя шестого поколения, над которым работают компании из Германии, Франции, Британии, Италии, Швеции. О старте проекта было объявлено министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном 16 июля 2018 года на авиашоу в Фарнборо в рамках стратегии боевой авиации.

В начале декабря команда Tempest и Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании показали очередные изображения данного самолета. На сайте ведомства отмечается, что главные подрядчики программы — компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA, — в декабре провели соответствующий виртуальный брифинг. На нем было дано подробное представление о работе, ведущейся в рамках проекта Tempest. Там же указано, что на сегодняшний день в программе Tempest работает более 600 организаций, в том числе малые, средние предприятия и ученые.

Today, more than 70 key Industry and Government representatives from across Northern Ireland have engaged with @TeamTempestUK on opportunities to help develop the UK’s next generation of combat air technologies #TeamTempestUK @ADSgroupUK pic.twitter.com/P3NcuKWeaQ — Team Tempest (@TeamTempestUK) December 3, 2020

До 2025 года Великобритания потратит на проект 2 млрд фунтов. Ожидается, что в 2035 году Королевские ВВС получат новый самолет на замену Eurofighter Typhoon.

Чем ответит Россия?

В июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявил о разработке перспективного истребителя шестого поколения. Говоря о характеристиках самолета, представитель ОАК отметил:

«Он будет гиперзвуковым со скоростью несколько Махов, одноместным, невидимым для противника, сверхманевренным, многофункциональным, выполненным из композитных материалов. Самолет будет иметь кабину, но при этом он сможет летать как с пилотом в ней, так и без него, то есть он объединит в себе и пилотируемый, и беспилотный вариант».

Разработчики намереваются вооружить новый истребитель дальнобойными гиперзвуковыми ракетами.

9 июля 2018 года пресс-служба концерна «РТИ» сообщила, что радиофотонные радиолокационные станции (РЛС) для самолетов и беспилотников появятся в России уже через несколько лет и позволят составлять точное радиолокационное изображение цели. Системы управления, навигации и оружия самолета нового поколения испытываются на Су-57. Российский истребитель шестого поколения в базовом варианте планируют сделать беспилотником, только опционально пилотируемым.

В последние годы ведется активная работа по созданию тяжелого ударного БПЛА шестого поколения С-70 «Охотник». Аппарат сконструирован по схеме «летающее крыло» с использованием специальных материалов и покрытий, которые делают его практически невидимым для радаров. Беспилотник снабжен аппаратурой для радиотехнической, оптико-электронной и других типов разведки. В августе прошлого года он совершил свой первый полет. По сообщению Минобороны РФ, «Охотник» несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и успешно приземлился.