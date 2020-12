НАТО оцифрует асов. Чем ответит Россия на новейшие истребители Запада

Разработка истребителей шестого поколения США и Великобритании опирается на цифровые технологии. У России уже есть «Охотник» за виртуальными асами.

Братья Райт совершили первый удачный полет на аэроплане «Флайер» 117 лет назад. Это произошло 17 декабря 1903 года близ местечка Килл-Девил-Хилл (США, штат Северная Каролина). Машина с бензиновым двигателем на 12 лошадиных сил продержалась в воздухе 12 секунд, в течение которых на высоте около трех метров преодолела расстояние 39 метров. В тот же день было совершено еще три полета. В последнем Уилбер Райт пролетел свыше четверти километра за 59 секунд.

За 117 лет авиация прошла путь феноменального прогресса. В наши дни авиаконструкторы активно разрабатывают истребители шестого поколения — гиперскоростные, ультраманевренные, сверхскрытные и невероятно эффективные в бою. Новая область авиастроения породила очередной виток гонки вооружений. Есть ли у России шансы выйти из нее победительницей, и какие самолеты мы сможем наблюдать на небе в ближайшие несколько лет, выясняла «Политика Сегодня».

Истребители шестого поколения в США

NGAD (Next-Generation Air Dominance) — совместный проект ВВС США и авиастроительных компаний Америки по созданию истребителя шестого поколения. Первый летный образец был спроектирован полностью с помощью цифровых технологий. Работы по программе NGAD остаются засекреченными. Участники разработки прототипа, стоимость проекта и дата начала испытаний неизвестны.

В ноябре 2013 года исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) выпустила запрос о предоставлении информации для создания лазерного оружия для истребителей шестого поколения в 2030-х годах.

15 сентября 2020 года Уилл Ропер, глава отдела закупок ВВС США, выступая с докладом на виртуальной конференции Air, Space & Cyber Association Air Force Association, заявил:

Европейские разработки

BAE Systems Tempest — совместный проект по созданию истребителя шестого поколения, над которым работают компании из Германии, Франции, Британии, Италии, Швеции. О старте проекта было объявлено министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном 16 июля 2018 года на авиашоу в Фарнборо в рамках стратегии боевой авиации.

В начале декабря команда Tempest и Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании показали очередные изображения данного самолета. На сайте ведомства отмечается, что главные подрядчики программы — компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA, — в декабре провели соответствующий виртуальный брифинг. На нем было дано подробное представление о работе, ведущейся в рамках проекта Tempest. Там же указано, что на сегодняшний день в программе Tempest работает более 600 организаций, в том числе малые, средние предприятия и ученые.

