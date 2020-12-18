НАТО оцифрует асов. Чем ответит Россия на новейшие истребители Запада
Братья Райт совершили первый удачный полет на аэроплане «Флайер» 117 лет назад. Это произошло 17 декабря 1903 года близ местечка Килл-Девил-Хилл (США, штат Северная Каролина). Машина с бензиновым двигателем на 12 лошадиных сил продержалась в воздухе 12 секунд, в течение которых на высоте около трех метров преодолела расстояние 39 метров. В тот же день было совершено еще три полета. В последнем Уилбер Райт пролетел свыше четверти километра за 59 секунд.
За 117 лет авиация прошла путь феноменального прогресса. В наши дни авиаконструкторы активно разрабатывают истребители шестого поколения — гиперскоростные, ультраманевренные, сверхскрытные и невероятно эффективные в бою. Новая область авиастроения породила очередной виток гонки вооружений. Есть ли у России шансы выйти из нее победительницей, и какие самолеты мы сможем наблюдать на небе в ближайшие несколько лет, выясняла «Политика Сегодня».
Истребители шестого поколения в США
NGAD (Next-Generation Air Dominance) — совместный проект ВВС США и авиастроительных компаний Америки по созданию истребителя шестого поколения. Первый летный образец был спроектирован полностью с помощью цифровых технологий. Работы по программе NGAD остаются засекреченными. Участники разработки прототипа, стоимость проекта и дата начала испытаний неизвестны.
В ноябре 2013 года исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) выпустила запрос о предоставлении информации для создания лазерного оружия для истребителей шестого поколения в 2030-х годах.
15 сентября 2020 года Уилл Ропер, глава отдела закупок ВВС США, выступая с докладом на виртуальной конференции Air, Space & Cyber Association Air Force Association, заявил:
«NGAD прямо сейчас проектирует, собирает, тестирует в цифровом мире, исследует то, что потребовало бы времени и денег, чтобы дождаться результатов в реальном мире. NGAD зашла так далеко, что полномасштабный летный демонстратор уже летал в физическом мире. Это побило множество рекордов».
Европейские разработки
BAE Systems Tempest — совместный проект по созданию истребителя шестого поколения, над которым работают компании из Германии, Франции, Британии, Италии, Швеции. О старте проекта было объявлено министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном 16 июля 2018 года на авиашоу в Фарнборо в рамках стратегии боевой авиации.
В начале декабря команда Tempest и Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании показали очередные изображения данного самолета. На сайте ведомства отмечается, что главные подрядчики программы — компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA, — в декабре провели соответствующий виртуальный брифинг. На нем было дано подробное представление о работе, ведущейся в рамках проекта Tempest. Там же указано, что на сегодняшний день в программе Tempest работает более 600 организаций, в том числе малые, средние предприятия и ученые.
Today, more than 70 key Industry and Government representatives from across Northern Ireland have engaged with @TeamTempestUK on opportunities to help develop the UK’s next generation of combat air technologies #TeamTempestUK @ADSgroupUK pic.twitter.com/P3NcuKWeaQ— Team Tempest (@TeamTempestUK) December 3, 2020
До 2025 года Великобритания потратит на проект 2 млрд фунтов. Ожидается, что в 2035 году Королевские ВВС получат новый самолет на замену Eurofighter Typhoon.
Чем ответит Россия?
В июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявил о разработке перспективного истребителя шестого поколения. Говоря о характеристиках самолета, представитель ОАК отметил:
«Он будет гиперзвуковым со скоростью несколько Махов, одноместным, невидимым для противника, сверхманевренным, многофункциональным, выполненным из композитных материалов. Самолет будет иметь кабину, но при этом он сможет летать как с пилотом в ней, так и без него, то есть он объединит в себе и пилотируемый, и беспилотный вариант».
Разработчики намереваются вооружить новый истребитель дальнобойными гиперзвуковыми ракетами.
9 июля 2018 года пресс-служба концерна «РТИ» сообщила, что радиофотонные радиолокационные станции (РЛС) для самолетов и беспилотников появятся в России уже через несколько лет и позволят составлять точное радиолокационное изображение цели. Системы управления, навигации и оружия самолета нового поколения испытываются на Су-57. Российский истребитель шестого поколения в базовом варианте планируют сделать беспилотником, только опционально пилотируемым.
В последние годы ведется активная работа по созданию тяжелого ударного БПЛА шестого поколения С-70 «Охотник». Аппарат сконструирован по схеме «летающее крыло» с использованием специальных материалов и покрытий, которые делают его практически невидимым для радаров. Беспилотник снабжен аппаратурой для радиотехнической, оптико-электронной и других типов разведки. В августе прошлого года он совершил свой первый полет. По сообщению Минобороны РФ, «Охотник» несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и успешно приземлился.