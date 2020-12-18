Правительство РФ поддержало закон о праве Путина вновь баллотироваться

Законопроект, который дает право президенту России Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост главы государства, поддержали в Правительстве РФ.

Законопроект, который дает право президенту России Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост главы государства, поддержали в Правительстве РФ.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, позволяющий действующему лидеру повторно претендовать на президентское кресло. Владимир Путин может получить право стать кандидатом на выборах главы государства. Соответствующий документ предварительно внесли в Госдуму РФ.