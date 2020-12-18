Штурмовые соединения нового типа появятся в частях ВДВ

Новые десантно-штурмовые соединения, создающиеся в российских Воздушно-десантных войсках, будут предназначены для того, чтобы при взаимодействии с авиационными частями действовать в тылу противника.

Новые десантно-штурмовые соединения, создающиеся в российских Воздушно-десантных войсках, будут предназначены для того, чтобы при взаимодействии с авиационными частями действовать в тылу противника.

Об этом в интервью газете «Известия» сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, рассказав также о реформировании Воздушно-десантных войск, которое проходит в последние годы.

По его словам, реформирование ВДВ, как и всех российских Вооруженных сил, проводится с целью повышения их боеспособности. В будущем, по замыслу командования, именно ВДВ станут основой для войск быстрого реагирования, способных проводить операции в любой точке мира.

С этой целью сейчас в Воздушно-десантных войсках создаются соединения нового типа. Образцом для них послужили уже существующие на базе отдельной Ульяновской десантно-штурмовой бригады, десантно-штурмовые подразделения.

«Соединения "нового типа" имеют возможность применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации», — рассказал Сердюков.

По словам генерал-полковника, новые соединения будут отличаться тем, что для повышения их огневой мощи и мобильности они будут использовать вертолеты армейской авиации, в которых также смогут перебрасывать пока еще экспериментальные образцы легких транспортных спецсредств.

«Соединения нового типа могут применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации», — добавил Сердюков.

Использование армейской авиации, по словам командующего ВДВ, позволяет повысить скорость перемещения подразделений, увеличить расстояние, на которое в новые районы могут доставляться военнослужащие и военная техника, а также позволяет защитить десант от огня противника.