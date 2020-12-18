Грудинин продолжает давить на коллектив Дворца культуры Совхоза им. Ленина

По приказу олигарха сперва сотрудники ЧОП «Коловрат» заблокировали доступ работников в здание.

Павел Грудинин день ото дня старается показать, что является подлинным повелителем Совхоза им. Ленина. Когда его подручные не смогли сорвать пикеты и открытое обсуждение судьбы Дворца культуры, о которых ранее рассказывали СМИ, он решил применить силу.

По приказу олигарха, сотрудники ЧОП «Коловрат» заблокировали доступ работников в здание. Когда же в дело вмешался муниципалитет, «красный барин» сперва распорядился отключить в Дворце культуры электричество, а теперь угрожает оставить его без отопления.

О том, что выставленная коммерсантом во Дворце культуры охрана не пускает на работу сотрудников муниципального учреждения, организующего бесплатный досуг для детей поселка, сообщил представитель муниципалитета Андрей Извеков. Руководителя территориального отдела администрации Ленинского городского округа пропускать в здание ЧОПовцы также отказались. Восстановить закон и порядок удалось лишь после прибытия специально вызванного наряда полиции.

Как рассказал Извеков, муниципалитет был вынужден заключить договор на охрану здания и хранящегося в нем имущества со сторонней организацией, не связанной обязательствами с Грудининым. Это позволит гарантировать сохранность инвентаря и детских костюмов.

Впрочем, Павел Грудинин и сам лично не остался в стороне от попытки захвата здания. Отказавшись ранее продлить договор аренды с муниципалитетом, олигарх делает все, чтобы показать: в поселке Совхоз им. Ленина настоящий хозяин – он сам. Сперва по его приказу к зданию привезли целый автобус подневольных работников ЗАО. Узнав же, что захватить чужое имущество не удалось, он отдал приказ отключить в ДК электричество.

Одновременно с отключением электроэнергии на семьи живущих в поселке работников было начато давление. Под угрозой травли в соцсетях, отчисления детей из школ и детсадов работников Дворца культуры вынуждают уходить с работы, чтобы устроиться в подконтрольную Грудинину фирму «Оздоровительный центр». Компания, штат которой не превышает трех человек, включая директора, по словам «красного барина», займет ДК после ухода муниципалов.

Учитывая тот факт, что ранее компания и ее руководитель, Анастасия Кудряшова, были замешаны в скандале с фиктивными векселями, жители уверены: бесплатному досугу в поселке пришел конец. В сердцах проклиная алчность поселкового олигарха, люди уже сейчас изыскивают средства, из которых будут платить за внеклассное образование для своих сыновей и дочерей.