ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2"

Реалити-проект "Дом-2" выходил на телевидении с 2004 года и является самым продолжительным в мире ежедневным шоу.

Реалити-проект "Дом-2" выходил на телевидении с 2004 года и является самым продолжительным в мире ежедневным шоу. В ТНТ сообщили о закрытии проекта.

Пресс-служба телеканала официально подтвердила слухи о закрытии проекта. Время, которое было выделено на "Дом-2", будет отдано юмористическим шоу.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря", — процитировал слова собеседника ТАСС.

Телеканал планирует после закрытия "Дома-2" уделить больше внимания тем проектам, которые составляют суть ТНТ: сериалы и юмористические проекты. Все остальное, по словам главы телеканала Романа Петренко, будет отсеяно.