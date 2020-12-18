Беглов посетил церемонию спуска на воду уникального судна для Арктики

Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" спустили на воду на Адмиралтейских верфях. В церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" спустили на воду на Адмиралтейских верфях. В церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Судно было построено по заказу Росгидромета для реализации программы по социально-экономическому развитию Арктического региона. Градоначальник поздравил трудовой коллектив с новой победой. По его словам, эта платформа не имеет аналогов во всем мире.

"Она будет работать в Северном Ледовитом океане. Такие крупные заказы очень важны для города", – отметил губернатор.

Петербургское судостроение продолжает развиваться. К выпуску готовится наукоемкая гражданская и оборонная продукция, востребованная в Арктике. В этом году на воду были спущены 11 судов и кораблей разного характера.