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18:02   18 Декабря 2020
Общество

Беглов посетил церемонию спуска на воду уникального судна для Арктики

Беглов посетил церемонию спуска на воду уникального судна для Арктики

Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" спустили на воду на Адмиралтейских верфях. В церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Судно было построено по заказу Росгидромета для реализации программы по социально-экономическому развитию Арктического региона. Градоначальник поздравил трудовой коллектив с новой победой. По его словам, эта платформа не имеет аналогов во всем мире.

"Она будет работать в Северном Ледовитом океане. Такие крупные заказы очень важны для города", – отметил губернатор.

Петербургское судостроение продолжает развиваться. К выпуску готовится наукоемкая гражданская и оборонная продукция, востребованная в Арктике. В этом году на воду были спущены 11 судов и кораблей разного характера.

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#петербург #арктика #беглов #судно

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