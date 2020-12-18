Главком ВВС Украины подозревается в халатности из-за крушения Ан-26

Командующий ВВС Украины Сергей Дроздов стал фигурантом дела о крушении Ан-26 под Харьковом.

Командующий ВВС Украины Сергей Дроздов стал фигурантом дела о крушении Ан-26 под Харьковом.

Государственное бюро расследований Украины подозревает чиновника в том, что Дроздов не должным образом отнесся к исполнению служебных обязанностей, что и привело к трагедии. Об этом сообщает начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Примайчок.

Также под особое внимание стражей порядка попали руководитель полетов воинской части и командир части, которые с нарушениями утвердили план полетов в день катастрофы. Возбуждено уголовное дело по статье 416 УК РФ ("Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия").