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17:57   18 Декабря 2020
Общество

Ушел из жизни первый каскадер в истории СССР

Ушел из жизни первый каскадер в истории СССР

Легендарный каскадер Александр Массарский скончался в Петербурге на 93-м году жизни. О его смерти сообщил "Союз кинематографистов Российской Федерации".

Александр Самойлович был одним из основоположников отечественной школы каскадеров. В 1949 году он был приглашен на съемки фильма "Звезда" для участия в рукопашных схватках вместе с ленинградскими самбистами. Эти съемки на долгие годы определили его жизнь, говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной смерти артиста могли стать осложнения из-за COVID-19.

Каскадер Массарский снимался в таких картинах, как "Белое солнце пустыни", "Трое в лодке, не считая собаки", "Интервенция" и многих других.

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#смерть #каскадер #Александр Массарский

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