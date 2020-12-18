Легендарный каскадер Александр Массарский скончался в Петербурге на 93-м году жизни. О его смерти сообщил "Союз кинематографистов Российской Федерации".

Легендарный каскадер Александр Массарский скончался в Петербурге на 93-м году жизни. О его смерти сообщил "Союз кинематографистов Российской Федерации".

Александр Самойлович был одним из основоположников отечественной школы каскадеров. В 1949 году он был приглашен на съемки фильма "Звезда" для участия в рукопашных схватках вместе с ленинградскими самбистами. Эти съемки на долгие годы определили его жизнь, говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной смерти артиста могли стать осложнения из-за COVID-19.

Каскадер Массарский снимался в таких картинах, как "Белое солнце пустыни", "Трое в лодке, не считая собаки", "Интервенция" и многих других.