Гордон: у меня есть ощущение, что следующего президента Украины не будет

Гордон предположил, что страна может сменить форму правления и стать парламентской республикой.

Пока украинские журналисты и эксперты обсуждают кандидатуры следующего возможного украинского президента, телеведущий Дмитрий Гордон высказал по этому поводу неожиданное мнение – у Украины может вовсе не быть следующего президента.

Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает информационно-аналитический портал «УраИнформ».

Гордон в эфире телеканала «Украина-24» предположил, что страна может сменить форму правления и стать парламентской республикой. Это значит, что нынешний президент Владимир Зеленский может оказаться последним в истории Украины.

«Мне кажется, что Владимир Зеленский может войти в историю, как президент, который положит начало парламентско-президентской республики, когда президента с чисто номинальными полномочиями будет избирать Верховная рада», — предположил Дмитрий Гордон.

Также телеведущий добавил, что у Украины «не складывается» с лидерами страны — возможно, Киеву стоит отказаться от института президентства. Тем более, отметил Гордон, что при существующем строе имеет место дублирование руководящих функций.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский очень чувствителен к реакции общества на его действия и боится мнений, которые о нем высказывают в Facebook неонацисты, «порохоботы» и другие критики власти. По словам Гордона, президент не должен быть таким, напротив — он должен иметь железную волю, чтобы при необходимости стукнуть кулаком по столу и сделать так, как считает нужным.

«А оглядываться на то, что скажет Порошенко или Медведчук или кто-то еще, ну не знаю… Я бы не оглядывался», — отметил журналист.

Также Гордон раскритиковал и окружение нынешнего украинского лидера, отметив, что среди него нет грамотных государственных деятелей, которые могли бы при необходимости дать Зеленскому хороший и точный совет.