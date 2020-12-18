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17:47   18 Декабря 2020
Политика

Депутат Рады Кива уверен, что Украина превратится в могильник

Депутат Рады Кива уверен, что Украина превратится в могильник

Депутат Верховной рады Владимир Кива спрогнозировал будущее страны, если руководство государства продолжит двигаться по заданному курсу.

По его мнению, Запад рассматривает Украину в качестве сырьевого придатка. После того как на Украине закончатся все имеющиеся ресурсы, страна превратиться в европейский могильник.

"Когда будет вырезан лес, истощены ресурсы и земля, Украину превратят в европейский могильник, в который будут свозить ненужные в ЕС и США отходы", — сказал он.

Таким образом нардеп прокомментировал решение Еврокомиссии о признании незаконности запрета на вырубку лесов на Украине. Стоит отметить, что европейские государства планируют наладить бесперебойную поставку украинской древесины для производства мебели и другой домашней утвари.

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#европа #украина #кива

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