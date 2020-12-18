Депутат Рады Кива уверен, что Украина превратится в могильник

Депутат Верховной рады Владимир Кива спрогнозировал будущее страны, если руководство государства продолжит двигаться по заданному курсу.

Депутат Верховной рады Владимир Кива спрогнозировал будущее страны, если руководство государства продолжит двигаться по заданному курсу.

По его мнению, Запад рассматривает Украину в качестве сырьевого придатка. После того как на Украине закончатся все имеющиеся ресурсы, страна превратиться в европейский могильник.

"Когда будет вырезан лес, истощены ресурсы и земля, Украину превратят в европейский могильник, в который будут свозить ненужные в ЕС и США отходы", — сказал он.

Таким образом нардеп прокомментировал решение Еврокомиссии о признании незаконности запрета на вырубку лесов на Украине. Стоит отметить, что европейские государства планируют наладить бесперебойную поставку украинской древесины для производства мебели и другой домашней утвари.