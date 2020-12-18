Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:43   18 Декабря 2020
Политика

Боевиков Мисураты хотят изгнать из Триполи

Боевиков Мисураты хотят изгнать из Триполи

Вооруженные формирования из разных ливийских городов в западной части страны мобилизуются с целью изгнания банд Мисураты из Триполи, сообщил новостной аккаунт в Facebook.

Радикалы объединяются из-за встреч экс-главы "Батальона революционеров Триполи" Хейсама Таджури с командующим Западным военным округом Правительства национального согласия (ПНС) Усамой Джувейли.

В подчинении Джувейли находятся как рядовые члены незаконных вооруженных группировок, так и радикальные джихадисты ИГИЛ (организация запрещена в РФ), пишет ФАН.

Ранее Таджури прибыл в столицу североафриканского государства, чтобы изгнать представителей банд, которые лояльны "министру внутренних дел" ПНС Ливии Фатхи Башаге.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ливия #триполи #вооруженные формирования

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров