Боевиков Мисураты хотят изгнать из Триполи

Вооруженные формирования из разных ливийских городов в западной части страны мобилизуются с целью изгнания банд Мисураты из Триполи, сообщил новостной аккаунт в Facebook.

Вооруженные формирования из разных ливийских городов в западной части страны мобилизуются с целью изгнания банд Мисураты из Триполи, сообщил новостной аккаунт в Facebook.

Радикалы объединяются из-за встреч экс-главы "Батальона революционеров Триполи" Хейсама Таджури с командующим Западным военным округом Правительства национального согласия (ПНС) Усамой Джувейли.

В подчинении Джувейли находятся как рядовые члены незаконных вооруженных группировок, так и радикальные джихадисты ИГИЛ (организация запрещена в РФ), пишет ФАН.

Ранее Таджури прибыл в столицу североафриканского государства, чтобы изгнать представителей банд, которые лояльны "министру внутренних дел" ПНС Ливии Фатхи Башаге.