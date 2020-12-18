Принцип "социального казначейства" упростит получение выплат на детей

Российские органы соцзащиты будут начислять выплату на детей до восьми лет в рамках "социального казначейства". Это позволит ускорить реализацию программы поддержки населения.

Российские органы соцзащиты будут начислять выплату на детей до восьми лет в рамках "социального казначейства". Это позволит ускорить реализацию программы поддержки населения.

Очередное пособие для поддержки семей с детьми можно получить до первого апреля следующего года. Семьям с детьми до восьми лет будет выплачено по 5 тысяч рублей. При этом большинству родителей не потребуется оформлять какие-либо документы на получение средств. Их начислят на банковскую карту автоматически, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Подобная функция доступна для россиян, которые ранее участвовали в программах господдержки. В условиях пандемии коронавируса власти дважды проводили выплату средств — соответственно, все необходимые данные о банковских реквизитах уже есть в распоряжении Пенсионного фонда. Мера в рамках "социального казначейства" не потребует от граждан никаких справок или заявлений.

Если родители ранее не принимали участие в программе, то им все-таки потребуется предоставить ПФР необходимые данные. Их можно направить организации через сайт госуслуг. В первую очередь ПФР нужны сведения о детях и реквизиты.