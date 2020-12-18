Ресторан Пригожина передан для реализации нового проекта

Бизнесмен Евгений Пригожин отдал в безвозмездное пользование петербургский ресторан STREET FOOD BAR №1.

Бизнесмен Евгений Пригожин отдал в безвозмездное пользование петербургский ресторан STREET FOOD BAR №1.

Предприниматель признался, что управление заведением занимает слишком много времени. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Да, действительно, у меня нет времени заниматься ресторанным бизнесом. Ресторан — это очень чувствительный организм. Он хорош, когда владелец занимается им сам. Там надо жить. Когда я начинал свой ресторанный бизнес, я проводил там по 18 часов в сутки, с 7 утра до 1 ночи", — отметил Евгений Пригожин.

Бизнесмен принял решение передать бразды правления Виктории Демьянюк, которая ранее обратилась с соответствующим предложением. Предварительно Пригожин оплатил замену оборудования в ресторане.

"На волне коронавируса и кризиса ресторанной индустрии ко мне, как мне сообщили, обратилась Виктория Демьянюк с предложением передать ей ресторан в управление с новой концепцией. Поскольку я не обладаю такими качествами, как жадность и алчность, то я совершенно безвозмездно передал ей свежеотремонтированный ресторан и оплатил его переоборудование. Пусть пользуется", — сообщил предприниматель.

Виктория Демьянюк отблагодарила бизнесмена за щедрость и поддержку в условиях пандемии. Ее слова опубликовало издание "Комсомольская правда". Авторский проект представляет малый бизнес в городе, подчеркнула женщина. Демьянюк заверила, что приложит все силы для обеспечения устойчивости заведения.

Ранее Евгений Пригожин рассказывал о своей позиции по поводу взаимоотношений властей Санкт-Петербурга и ресторанного бизнеса. Предприниматели и Смольный должны находить стопроцентный компромисс, отмечал он.