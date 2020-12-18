Сатановский напомнил американцам о конце эпохи односторонних уступок

Эксперт предостерег США от дипломатических ошибок.

Вашингтон несколько раз предлагал Москве сесть за стол переговоров и обсудить договор по контролю над стратегическими вооружениями, но российский МИД давал отказ. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Политолог Евгений Сатановский уверен: американцам «нагнуть» русских не удастся. Он напомнил про «джентльменские» договоры Михаила Горбачева и Бориса Ельцина с США, также предупредил о «волчьем билете» для тех, кто попытается вернуть отношения Москвы и Вашингтона на уровень 1990-х годов. Об этом сообщает издание «Царьград».

«Трамп, как он делал всегда и со всеми, в соответствии со своей бизнес-логикой, предложил абсолютно неприемлемые условия для заключения или продления российско-американского договора. И каждый раз предлагал их же, очевидно, полагая, что, если делать это достаточно часто, Россия согласится», — объяснил специалист.

Такая риторика типична для представителей США, заверил Сатановский, и России она начинает надоедать. Президенту Дональду Трампу предлагали продлить уже существующий договор, но он отступил, желая заключить новый в канун выборов. «Нагнуть русских» у 45-го американского лидера в итоге не получилось, подчеркнул эксперт.

«Надо будет Байдену, как свежеизбранному президенту, с его представителями вместе о стратегических вооружениях поговорить. Если попытки американцев изменить договор в свою пользу закончатся. А если нет, так и с Байденом и его людьми говорить не будут. В чем смысл тогда с ними говорить? Эпоха односторонних уступок России американцам закончилась», — добавил Сатановский.

Политолог подытожил, что американского лидера, который захочет вернуть эпоху 1990-х в отношении с США, нужно будет прогнать «из начальников с волчьим билетом».