Болгария объявила персоной нон грата военного атташе при посольстве РФ в Софии

Болгария высылает российского военного атташе. Посольство РФ в Софии подтвердило эту информацию.

Болгария высылает российского военного атташе. Посольство РФ в Софии подтвердило эту информацию.

В заявлении дипломатического представительства говорится, что действия Болгарии не будут способствовать развитию двустороннего диалога. Речь идет о военной сфере и укреплении стабильности в черноморском регионе. Болгария объявила представителя России персоной нон грата. Военный атташе должен покинуть страну в течение 72 часов.