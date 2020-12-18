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17:24   18 Декабря 2020
Армия

Болгария объявила персоной нон грата военного атташе при посольстве РФ в Софии

Болгария объявила персоной нон грата военного атташе при посольстве РФ в Софии

Болгария высылает российского военного атташе. Посольство РФ в Софии подтвердило эту информацию.

В заявлении дипломатического представительства говорится, что действия Болгарии не будут способствовать развитию двустороннего диалога. Речь идет о военной сфере и укреплении стабильности в черноморском регионе. Болгария объявила представителя России персоной нон грата. Военный атташе должен покинуть страну в течение 72 часов.

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#посольство #болгария #атташе

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