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17:21   18 Декабря 2020
Общество

Малышева объяснила, из-за чего у пациентов с COVID-19 появляются синяки

Малышева объяснила, из-за чего у пациентов с COVID-19 появляются синяки

Природу появления синяков на теле у людей, которые заразились коронавирусной инфекцией, объяснила телеведущая и врач Елена Малышева.

Пациентам с коронавирусом врачи часто назначают антикоагулянты, отметила Малышева и объяснила, что это лекарства, которые разжижают кровь и предотвращают формирование микротромбов.

При приеме таких препаратов у людей в пожилом возрасте могут образоваться синяки, объяснила врач. Гематома у пациентов, которые принимают антикоагулянты, может появиться даже после того, как их взяли за руку.

Последние сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно дополняется и обновляется.

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#синяки #малышева #коронавирус

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