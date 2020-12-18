Смех не без причины. Как лидеры СНГ отнеслись к приглашению Лукашенко в Минск

Президент Белоруссии предложил провести следующее заседание Содружества в Беловежской пуще.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ 15 октября 2021 года может пройти в Минске. Приехать в столицу Белоруссии на правах председателя Содружества в наступающем году партнерам предложил президент Александр Лукашенко. Встреча будет юбилейной — Содружеству Независимых Государств исполнится 30 лет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, председательствующий на онлайн-встрече в году уходящем, выразил надежду, что заседание пройдет не по видеосвязи, а уже в очном формате. Лукашенко возражать не стал:

«Жду вас. Если скажете, то можно и в Беловежской пуще».

На предложение белорусского лидера коллеги отреагировали смехом. Вероятнее всего, причиной такой реакции стал символизм Беловежской пущи, допустил политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец. Ведь именно там в 1991 году главы Украины, России и Белоруссии подписали соглашение о создании СНГ, поставив точку в истории Советского Союза.

Теперь, когда политическую позицию Александра Лукашенко сложно назвать стабильной, его приглашение в Беловежскую пущу звучит двусмысленно, отмечает эксперт.

«Над Беловежской пущей посмеялись, как над местом, где похоронили Советский Союз. Но, в целом, все предложения Лукашенко в последнее время вызывают иронию и насмешки не только со стороны его коллег-президентов, но и со стороны обычных граждан. Люди не рассматривают его, как серьезного персонажа. Скорее, это роль шута. И я думаю, что лидеры СНГ воспринимают его примерно так же», — предположил специалист.

Сам же Лукашенко пытается отстоять свои позиции главы государства. Болкунец обратил внимание, что за несколько минут до приглашения в Беловежскую пущу, президент не удержался и лишний раз подчеркнул свой статус:

«Расцениваю это как величайшее доверие Беларуси и президенту Беларуси, и жду вас 15 октября».

В условиях, когда большинство стран не торопятся признавать Лукашенко избранным президентом Белоруссии, ему остается лишь надеяться на коллег из Содружества, которые согласятся навестить его, пусть и на территории Беловежской пущи, добавил политолог:

«Лукашенко подчеркнул, что ему доверяют именно как президенту Белоруссии. Ему важно, чтобы его коллеги признавали его полноценным президентом. Потому что кроме них никто на Западе этого не делает, а здесь [в Содружестве] он может чувствовать себя на равном уровне с президентами России, Узбекистана и так далее. А то к нему одни губернаторы приезжают, и это его коробит, унижает его достоинство. Лукашенко старается притянуть к себе президентов, ему важен контакт».

Болкунец посоветовал вспомнить примеры Армении и Киргизии, когда руководители страны менялись довольно часто в ходе революций и народных волнений. Белоруссия недалека от подобного сценария, допустил эксперт. Впрочем, саммиты или заседания принимает страна, а не президент, поэтому встреча 15 октября 2021 года все же должна состояться.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным республиканской ЦИК, Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%, а его оппонент Светлана Тихановская набрала всего 10,12%. Сразу после окончания выборов в Минске начались акции протеста. 24 сентября, в день инаугурации, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Примеру ЕС последовали Украина, Канада и США.

Спустя несколько дней после выборов Тихановская выехала в Литву. «Политика Сегодня» уже писала о том, как кандидат на пост президента страны безрезультатно призывает ЕС ввести санкции против Минска.