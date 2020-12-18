Губернатор вечной мерзлоты. Путин отправит Чибиса на мороз?

Главе Мурманской области прочат отставку. Крепость его позиций проанализировали эксперты.

Это уже тренд: политики федерального уровня, попавшие в «путинский призыв», в бригаду условных добровольцев, уезжают из столицы поднимать целину регионов. Что это — признание управленческих качеств или все-таки ссылка, крест, который они на себе несут? Рассмотрим на примере губернатора Мурманской области Андрей Чибиса, стул под которым якобы зашатался после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Андрей Чибис родился в Чебоксарах, выучился в ЧГУ на юриста и уже в 17 лет ушел в бизнес, став индивидуальным предпринимателем. Удачно, как говорили завистники, женился, его избранницей стала падчерица ОАО «Электроприбор». Уже студентом стал юрисконсультом крупной компании своего отца, в Производственном объединении им. Чапаева.

Интересно, что в начале 2000-х жизнь привела его на выборную стезю: Андрей уехал в Рязань в качестве юриста избирательного штаба Георгия Шпака. После победы своего кандидата на выборах губернатора, получил место при власти, став советником губернатора. Но, похоже, высота вскружила голову: подал в отставку после будто бы прозвучавших с его стороны угроз депутатам при попытке провести в мэры Рязани свою креатуру. Чибис вернулся на исходную, в Чебоксары.

Впрочем, следующим витком его карьеры вскоре стала уже Москва: в 2006 году он попал в Минрегионразвития России и с тех пор шел в рост. В Минрегионе он с коллегами разрабатывал Долгосрочную стратегию массового строительства жилья в России. Возможно, крыло ему подставлял другой известный чуваш, перебравшийся в столицу, экс-руководитель региона Николай Федоров. Во всяком случае, в 2011 году Чибис стал исполнительным директором Института социально-экономических и политических исследований, совет директоров в котором возглавлял сенатор Федоров.

И на период с 2013 по 2019 годы приходится, пожалуй, карьерный пик Андрея Чибиса, он — заместитель министра строительства и ЖКХ России и он же — главный госжилинспектор страны. Среди журналистов снискал образ «цифрового замминистра», отвечая за внедрение цифровых стандартов в деятельность архаичной коммунальной сферы. Возглавлял такие приоритетные проекты, как «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город».

Достаточно юный для такого поста, сведущий в современных технологиях, умело формулирующий мысли руководитель был явно из числа тех самых пресловутых «молодых технократов», на которых возник такой повышенный спрос в кремлевских кулуарах в последние годы. Вскоре Андрей Владимирович был взят «на карандаш» в качестве губернаторского резерва.

А в итоге Андрей Чибис, сделав завидную карьеру в столице и став замминистра строительства РФ, принял предложение Владимира Путина. В марте 2019 года он сменил Москву на Мурманск, отправившись на край страны.

Вообще, у России большие виды на Арктику, пока еще недооцененную. Начиналось у нового губернатора все оптимистично: с Чибисом встретился президент, сказав, что Мурманская область является важнейшей для страны территорией, с теплотой сказал о людях, которые выбрали своей судьбой Север и согласен, что область в силах претендовать на неофициальное звание столицы Арктики.

Так что же, меньше, чем через два года оптимизм у федерального центра иссяк? Да, у Мурманской области немало проблем, при этом оказалась так и не решена одна из главных бед российского Заполярья — отток жителей. Самое опасное для региона то, что снимаются с места как раз люди трудоспособного возраста, талантливая и деятельная молодежь. В регионе даже запустили проект со слоганом «На Севере — жить!».

Конечно, призывами «родину любить» делу не поможешь, людям важнее реальные улучшения в своей жизни, рост уровня комфорта, если уж они вынуждены жить в условиях чуть ли не вечной зимы. Слишком оптимистично полагать, что с данной проблемой можно справиться за год-два, да и Чибису не повезло быть слугой народа в пандемию.

О странности слухов об отставке нам сказал и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов:

— Не знаю, кто сказал, что «его дни сочтены». Мне-то кажется, что он достаточно грамотный управленец, который ведет очень верную коммуникацию с населением. А это весьма важный аспект его работы. Он и коммуницирует с людьми на базе тех дел, которые запускает в своем регионе, а значит, говорит не пустые слова. Я наблюдаю за его деятельностью, и считаю, что он, в общем, вполне состоятелен как управленец.

Например, есть хорошие разработки по поводу цифровизации, апробации новых систем взаимодействия власти и общества через специальные электронные платформы, через социальные сети, другие инструменты. Мне кажется, что в этом отношении он у нас очень продвинутый губернатор, может фору дать многим.

— Как рождаются подобные слухи, это что, вбросы? С другой стороны, нет же дыма без огня.

— Не хочу даже анализировать. Они могут взяться откуда угодно: недоброжелатели, нелюбители, просто политические оппоненты, люди, мечтающие занять его место — кто угодно. Ну, так что о них говорить?

— Это же не первый человек, который уехал на целину. Лично для них это – ссылка или даже, наоборот, знак доверия?

— В Москве Чибис был замминистра, а заместитель министра — это фигура далеко не самостоятельная, это все-таки член министерской команды. А работа в таком регионе, сложном, большом, в котором очень много строек, активностей, и где ответственность за субъект федерации высока, — мне кажется, что это как раз повышение. Так что ему было оказано доверие, которое он старается оправдать.

Своим мнением на этот счет с нами поделился и другой известный российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев:

— Я не знаю, кто организует атаку на Чибиса. Может, какие-то ожидания он не оправдал, но я не вижу к нему особых претензий, особенно в сравнении с предыдущим губернатором, он все-таки точно лучше, чем то, что было. Чибис хорошо справляется с ковидом, в регионе неплохая ситуация с точки зрения социального самочувствия, реализации нацпроектов, создания условий для развития региона. Я, например, слухов о его отставке не слышал.

Если предполагать, в чем он прокололся. Знаете, часто бывает, что человек не устроил некую системообразующую компанию, работающую на территории, вошел в конфликт с финансово-промышленной группой. Но опять же у меня нет и таких данных. Не думаю, что он стал бы портить отношения с сильными мира сего. Но такие истории случаются. Я помню, был такой мурманский губернатор Дмитриенко. Он не нашел общего языка с владельцами одной из крупных компаний и перестал быть губернатором. Но это были другие времена и другие люди.

— А вообще, уехать на гребне московской карьеры в регион — это ссылка или признание успеха?

— На самом деле, это проявление серьезного доверия и признания его деловых качеств. Понятно, что каждый уезжающий надеется вернуться и найти себя в системе исполнительной власти уже здесь, в Москве. Понятно, что не все смогут вернуться, далеко не все. Но у нас есть и пример чудесный, пожалуйста, министр экономического развития, который был одним из лучших руководителей Пермского края.