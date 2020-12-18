Запуск газопровода «Северный поток – 2» больше всех ударит по странам, которые имеют коммерческие интересы в транзите российского газа в Европу.

Запуск газопровода «Северный поток – 2» больше всех ударит по странам, которые имеют коммерческие интересы в транзите российского газа в Европу. Поэтому они так активно противятся реализации проекта. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет РИА Новости, приводя мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

«Больше всего от ввода "Северного потока — 2" пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ», — отметил эксперт.

До запуска газопровода, который напрямую свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря, Украина остается безальтернативным транзитером. У «Газпрома» нет другой возможности исполнить обязательства перед европейскими потребителями в обход украинской газотранспортной системы.

После того как «Северный поток – 2» введут в эксплуатацию, Киев начнет лишаться контрактов на транзит российского газа. Когда истечет срок действия нынешнего контракта с «Газпромом», транзит через украинскую ГТС прекратится полностью, уверен Юшков.

Интерес США заключается в том, чтобы поставлять европейцам собственный сжиженный газ, стоимость которого на 20% выше, чем российского.

Напомним, мощность российского газопровода «Северный поток – 2» составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Топливо будет поступать напрямую из России в Германию по двум ниткам газопровода, проложенным по дну Балтийского моря.

Изначально проект планировалось завершить к 2020 году, но этому помешали санкции, веденные Соединенными Штатами Америки в декабре 2019 года. Испугавшись ограничительных мер со стороны США, участвовавшая в прокладке газопровода швейцарская компания Allseas отозвала со строительства суда-трубоукладчики. На тот момент готовность проекта составляла более 95%, и Россия заявила, что закончит укладку труб собственными силами.

На минувшей неделе российские суда приступили к работам по завершению строительства газопровода в германских территориальных водах Балтийского моря. При этом власти ФРГ заявили, что их позиция по поводу необходимости достройки «Северного потока – 2» не изменилась.