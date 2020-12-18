Более 300 детей из подмосковных детдомов обрели семью в период пандемии

Количество воспитанников в детских домах Подмосковья за период пандемии коронавируса снизилось. Более 300 детей смогли обрести семью.

Количество воспитанников в детских домах Подмосковья за период пандемии коронавируса снизилось. Более 300 детей смогли обрести семью.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова рассказала, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в детских домах прикладывают большие усилия для уменьшения численности детей в них. Для снижения риска распространения инфекции воспитатели забирали ребят в свои семьи.

В этом году более 300 детей в период пандемии проживали в семьях, поскольку власти старались максимально закрывать детские дома, передает телеканал "360". По словам Забраловой, жить в семье остались 67 воспитанников учреждений.