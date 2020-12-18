Россиянам раскрыли секреты правильного управления финансами

Большую роль в решении финансовых вопросов играет долгосрочное планирование. Об этом рассказала эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско.

Большую роль в решении финансовых вопросов играет долгосрочное планирование. Об этом рассказала эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско.

Российские граждане привыкли надеяться на лучшее, что в старости они будут обеспечены пенсией, а их дети будут учиться на бюджете. Однако разумнее заблаговременно формировать капитал на будущее и планировать крупные траты, заявила NEWS.ru финансист.

Для реализации долгосрочных планов Тараско рекомендует регулярно откладывать средства. Это может быть 10-15% от дохода, но главное, чтобы накопление происходило постоянно. Также важно вести учет всех своих расходов и доходов. Для этого можно воспользоваться специальными приложениями на смартфоне, отметила эксперт.

По словам финансиста, россиянам необходимо заранее планировать крупные расходы, а также иметь финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных трат или кризисных ситуаций. Соблюдение этих правил приведет к улучшению благосостояния, уверена Тараско.