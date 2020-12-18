Юрист Романенко: Украина не сможет достать российских судей через Интерпол

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск судей Конституционного суда России, подозреваемых в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск судей Конституционного суда России, подозреваемых в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Речь идет об одобренном КС в 2014 году договоре о присоединении Крыма и Севастополя к России, уточняется в материалах Шевченковского районного суда Киева.

СБУ ходатайствовала о заочном аресте российских судей, но киевский суд отказал спецслужбе в этой просьбе — мол, нет доказательств их международного розыска по каналам Интерпола. Такое же решение было вынесено в отношении судьи КС РФ Юрия Рудкина 7 декабря, но после этого офис генпрокурора Украины подал апелляцию.

Иронично, но в Генпрокуратуру «страны-агрессора» (так украинские власти называют Россию) СБУ тоже отправила запрос о международно-правовой помощи по этому делу. Ожидаемо, письмо оставлено российской стороной без рассмотрения — в Генпрокуратуре почему-то арестовывать судей КС РФ для выдачи Украине не посчитали нужным. Не спешит отвечать и Интерпол.

Бесперспективное дело

К сожалению украинской спецслужбы, это дело бесперспективно буквально по всем фронтам — никаких последствий для судей российского КС не будет. Сотрудничество с Интерполом по политическому, ангажированному вопросу невозможно, Киев не получит положительного решения от организации, объясняет юрист-международник Дмитрий Романенко.

Международной организации уголовной полиции не до популизма украинских властей: структура расследует бесспорные, криминальные преступления международного уровня — терроризм, торговля наркотиками, незаконный оборот оружия.

«Продолжается линия, активность, связанная с торговлей русофобией. Киев продолжает оголтелую кампанию по объявлению всех возможных антироссийских мер. Конечно, объявление этих мер ни в коем случае не связано с юридическими последствиями. Но подобные бредовые решения будут еще не раз озвучиваться, пока вот эти персонажи, захватившие власть в Киеве, будут на своих местах пребывать. Здесь надо относиться спокойно. Такие вещи мы еще увидим и услышим», — рассказал Романенко в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Абсурдный запрос СБУ в Генпрокуратуру РФ с просьбой о сотрудничестве в этом деле скорее провокация с целью создать очередной антироссийский информационный повод. Отсутствие ответа от российских правоохранителей вполне объяснима — это единственная адекватная и законная реакция.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому какая-либо реакция официальных органов на какие-либо подобные запросы украинской стороны просто невозможна. Это будет нарушением действующего российского законодательства», — отметил юрист.

Увы, узнать мнение самих судей КС РФ по поводу заведенного на них в Украине дела не получится — судейская этика запрещает им комментировать дела, в которых они участвуют, уточнила в разговоре с корреспондентом ПС бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова.

Попытка номер пять

Заочные приговоры с момента присоединения Крыма к РФ стали неотъемлемой частью украинской судебной системы. Еще в 2018 году генеральная прокуратура Украины обвинила 18 судей КС РФ в «пособничестве в аннексии Крыма». Экс-генпрокурор Юрий Луценко, как и всегда, сообщил об этом в Facebook и пригрозил российским судьям последствиями в случае «неявки» в Украину.

«В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и направлены в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — написал тогда Луценко.

Стоит ли удивляться, что спустя почти три года ни один судья КС в суд Киева доставлен не был. Уже в августе 2019 года самый беспристрастный слуга закона Луценко (бывший генпрокурор активный деятель акции «Украина без Кучмы», «Оранжевой революции» 2004 года и «Евромайдана» 2014 года) был отправлен в отставку Верховной радой Украины.

В том же 2018-м году российские правоохранительные органы ответили на выпад Киева. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 15 судей КС Украины после признания ими декларации о независимости Крыма «несоответствующей конституции Украины».

Длинная рука украинского закона пыталась дотянуться не только до российских судей с помощью «заочных арестов». В марте прошлого года в Украине так приговорили к 13 годам тюрьмы представителя президента РФ в Крыму Олега Белавенцева. Причину объяснял (снова в Facebook) бывший генпрокурор Луценко, начав обращение с уже привычной для публичной киевской политики фразы «Крим — це Украiна».