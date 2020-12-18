Многокилометровая пробка образовалась из-за сильной метели в Японии

Несколько сотен японцев провели весь вечер на шоссе из-за многокилометровой пробки, которая образовалась в сильную метель.

Несколько сотен японцев провели весь вечер на шоссе из-за многокилометровой пробки, которая образовалась в сильную метель.

Пробка на скоростной автомагистрали Канецу начала образовываться после того, как одна из машин застряла на середине дороги в снегу. Движение остановилось, а водители были вынуждены сидеть в своих автомобилях с небольшим запасом еды и воды, передает издание "Вести Подмосковья".

Пикового значения пробка достигла к вечеру — ее длина составила 15 километров. Дорожные полосы из Токио уже расчистились, однако дорога в столицу пока полностью заполнена машинами. Чтобы помочь водителям, спасатели раздали рис, хлеб, воду, крекеры и несколько тысяч литров бензина.