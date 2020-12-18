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16:37   18 Декабря 2020
Общество

Депутат Госдумы от КПРФ скончался из-за вызванных COVID-19 осложнений

Депутат Госдумы от КПРФ скончался из-за вызванных COVID-19 осложнений

Депутат Госдумы, заместитель руководителя партии КПРФ Валерий Шурчанов умер на 74-м году жизни.

Шурчанов скончался после перенесенного коронавируса. Он тяжело болел на протяжении трех недель, сообщил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов.

Валентин Шурчанов начал свою политическую карьеру в 1993 году с поста председателя Госсовета Чувашии. Через четыре года он стал членом президиума ЦК КПРФ. Шурчанов четыре раза избирался в Госдуму: в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах.

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#зюганов #кпрф #смерть #коронавирус #Шурчанов

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