Депутат Госдумы от КПРФ скончался из-за вызванных COVID-19 осложнений

Депутат Госдумы, заместитель руководителя партии КПРФ Валерий Шурчанов умер на 74-м году жизни.

Депутат Госдумы, заместитель руководителя партии КПРФ Валерий Шурчанов умер на 74-м году жизни.

Шурчанов скончался после перенесенного коронавируса. Он тяжело болел на протяжении трех недель, сообщил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов.

Валентин Шурчанов начал свою политическую карьеру в 1993 году с поста председателя Госсовета Чувашии. Через четыре года он стал членом президиума ЦК КПРФ. Шурчанов четыре раза избирался в Госдуму: в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах.