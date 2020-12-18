16:37 18 Декабря 2020Общество
Депутат Госдумы от КПРФ скончался из-за вызванных COVID-19 осложнений
Депутат Госдумы, заместитель руководителя партии КПРФ Валерий Шурчанов умер на 74-м году жизни.
Депутат Госдумы, заместитель руководителя партии КПРФ Валерий Шурчанов умер на 74-м году жизни.
Шурчанов скончался после перенесенного коронавируса. Он тяжело болел на протяжении трех недель, сообщил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов.
Валентин Шурчанов начал свою политическую карьеру в 1993 году с поста председателя Госсовета Чувашии. Через четыре года он стал членом президиума ЦК КПРФ. Шурчанов четыре раза избирался в Госдуму: в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах.