Песков прокомментировал запрет Путину на посещение Олимпийских игр

Президенту России Владимиру Путину запрещено посещать Олимпийские игры и другие международные спортивные мероприятия, согласно решению CAS.

Президенту России Владимиру Путину запрещено посещать Олимпийские игры и другие международные спортивные мероприятия, согласно решению CAS. Кремль отметил, что относится к этому решению негативно.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

"Конечно, мы относимся к нему (решению. — Прим. ред.) негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях", — отметил представитель Кремля.

Участие отечественных спортсменов на международных соревнованиях крайне важно, поскольку это позволит им сохранить квалификацию и спортивную форму.