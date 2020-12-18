Путин обратился к народам СНГ в преддверии Нового года

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ сделал обращение к народам всех стран Содружества.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ сделал обращение к народам всех стран Содружества.

Обращение российского лидера касалось наступающего Нового года.

"Хотел бы пожелать успехов всем нашим странам в преддверии Нового года. Хочу поздравить вас, ваших близких и народы ваших стран с этим замечательным праздником", — сказал Путин.

Кроме того, глава России пожелал удачи Белоруссии, которая займет пост председателя СНГ в будущем году.

Ранее стало известно, что Путин заявил о готовности российской стороны оказать поддержку странам СНГ в вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, российские специалисты уже закончили разработку двух отечественных препаратов от COVID-19, а в ближайшее время должны появиться и другие вакцины.